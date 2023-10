Alla guida con la patente scaduta da 30 anni: la scoperta della Polizia

Una delle prime raccomandazioni che vengono fatte quando si prende la patente è di stare attenti alla sua scadenza. Si può incorrere a multe anche molto salate se si circola avendone in possesso una scaduta. Soprattutto se lo è da ben trenta – lunghi – anni. Ed è proprio questa l'assurda storia di una sessantenne che , dopo aver ricevuto la patente nell'oramai fin troppo lontano 1979 non l'ha mai rinnovata .

Il provvedimento

La donna è stata fermata dalla Polizia Stradale di Acqui Terme per un'operazione di controllo. Non appena questi le hanno chiesto di mostrare loro la patente, la signora ha affermato di averla dimenticata a casa. Dopo una serie di verifiche, gli agenti hanno scoperto che il documento era scaduto da diverso tempo. La sessantenne, multata, utilizzava la sua utilitaria per brevi spostamenti dal suo paese di residenza ad altri limitrofi. Inoltre, la Motorizzazione Civile l'ha segnalata anche per un provvedimento di revisione urgente per verificare il possesso dei requisiti psichico-fisici previsti.

