Sdraiato su un divano sul tetto della Panda: follia virale sul web

Un assurdo episodio è andato in scena per le strade di Catania e ha immediatamente catturando l'attenzione del pubblico su TikTok. Questa volta, il protagonista è un uomo apparentemente rilassato e tranquillo, disteso su un divano piazzato sopra una Fiat Panda in movimento , mentre il veicolo si fa strada nel traffico.

Sul web reazioni contrasranti

Il filmato ha fatto subito il giro del web, scatenando risate ma anche tanta indignazione da parte degli utenti dei social e di politici italiani. In molti spettatori si sono chiesti come sia possibile che qualcuno abbia concepito un'idea così assurda, come possa reggersi sul tetto della piccola utilitaria, mentre altri si sono preoccupati per la sicurezza dell'uomo disteso sul divano e per gli altri utenti della strada. La Polizia Locale è stata sollecitata a prendere misure adeguate per garantire la sicurezza nel traffico cittadino catanese.

Giustificazioni difficili da credere

Secondo quanti riportto dagli agenti del commissariato Borgo Ognina, l'uomo alla guida è un 41enne, è stato sanzionato con una multa di alcune centinaia di euro e con la decurtazione di diversi punti dalla patente di guida. Il tale aveva ritirato insieme a un amico un divano da una conoscente che se ne voleva disfare. La giustificazione per l'accaduto poi è stata davvero inaspettata: "Non mi sono accorto di trasportare un giovane sdraiato sul divano", avrebbe raccontato alle Forze dell'Ordine.

