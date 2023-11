Coppietta si apparta in auto durante l'alluvione: 10mila euro di multa

Mentre l'alluvione cusava allagamenti e gravissimi disagi sulla città di Firenze e sull'intera Toscana, due giovani innamorati sembravano essere gli unici a non preoccuparsi minimamente di quello che stava accadendo. La coppietta infatti è stata colta in flagrante dalla Polizia durante qualche effusione di troppo .

La pioggia fuori, troppo amore dentro

Il giovane di 21 anni, originario di Livorno e la sua compagna di 23 anni, proveniente da Viterbo, avevano deciso di appartarsi in auto una via paradossalmente nelle vicinanze della questura di Firenze. Mentre fuori dalla vettura scendeva dal cielo un diluvio fortissimo, i due hanno deciso di "ingannare" il tempo in un modo piuttosto inusuale, consumando un momento d'amore nel mezzo della tempesta. Poco dopo i due giovani sono stati bruscamente interrotti da un gruppo di poliziotti, i quali li hanno trovati oltretutto ubriachi. La coppietta è stata multata con una multa di ben 10mila euro.

