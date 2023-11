Valentino Rossi pronto al prossimo impegno, sarà alla 12 Ore del Golfo

Rossi: "Sono molto felice"

Il nove volte campione del mondo di motociclismo, Valentino Rossi, dopo l'annuncio del suo ritorno alla 12 Ore del Golfo, si è detto molto felice di poter prendere nuovamente parte a questa gara, che andrà in scena a Yas Marina: "Sono molto felice di tornare sul circuito di Yas Marina. In passato ho partecipato a questa gara con la Ferrari ed è stata ottima, centrando un terzo posto assoluto. Mi sono divertito molto, la pista è fantastica. Non vedo l'ora di poter correre su questa pista, vedremo cosa riusciermo a fare".