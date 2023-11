“Il film su Enzo Ferrari è scadente”: volano insulti e parolacce con il divo di Hollywood

Il cinema divide, lo sappiamo. Eppure non capita tutti i giorni di assistere a polemiche accese tra spettatori e cast come quelle che hanno interessato Adam Driver . L’attore, protagonista della pellicola Ferrari non ha affatto gradito i commenti di uno spettatore, il quale ha definito le scene d’azione del film “scadenti”. Per tutta risposta, Driver lo avrebbe mandato a quel paese.

Un inedito siparietto

L’anomala scena si è svolta al Camerimage Film Festival in Polonia, dopo la proiezione del film di Ferrari di Michael Mann. A Driver, che nel film veste i panni di Enzo Ferrari, viene rivolta una domanda da uno spettatore, in riferimento al momento dell’impatto mortale durante la Mille Miglia nel 1957: “Cosa ne pensa della scena dell’incidente? A me pareva piuttosto scadente”. La risposta dell’attore è stata netta ed eloquente: “Fuck you”, che in italiano equivale a mandare a quel paese.

Il film uscirà nelle sale del nostro Paese il 14 dicembre 2023 (in America a Natale), e chissà che gli spettatori italiani non abbiano la stessa impressione del signore polacco che ha avuto il coraggio di dire la sua alla star del film.

Acquista due auto rare ma non le guida mai: dopo 20 anni si scopre perché