Totti al Bambin Gesù per abbracciare Spalletti: l'arrivo in T-Max

Francesco Totti e Luciano Spalletti: finalmente pace fatta. L'eterna bandiera della Roma e l'allenatore dell'Italia dopo quasi 7 anni di litigi e stoccatine mediatiche sono tornati ad abbracciarsi oggi all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Come ai tempi della Roma i due si sono lasciati andare a sorrisi e battute, anche per regalare un momento di gioia ai piccoli pazienti della struttura che li hanno accolti con grande entusiasmo. Un momento tanto atteso che non poteva essere rovinato dal traffico della Capitale, proprio per questo Totti ha scelto di raggiungere l'ospedale con il suo fidato scooter Yamaha T-Max, perfetto per distriscarsi nelle vie congestionate della centro.