Roma, paura a Ponte Milvio: litigio finisce in un assurdo autoscontro

Che le strade di Roma fosse luogo di nervosismi e litigi è un dato di fatto. Capita, trovandosi in auto, di rimanere invischiati in una discussione, ma tendenzialmente questa dura il tempo di uno scambio di due colorite battute. Poi finisce lì.

Quello che invece si è tenuto a Ponte Milvio è qualcosa che va al di là di una parentesi come quella appena raccontata, ma che sfocia invece in un'aggressione inaudita. Sono immagini spiazzanti, apparse in un video pubblicato da Welcome To Favelas, che hanno al centro un litigio avvenuto nella notte di lunedì 20 novembre, sfociato però in un assurdo autoscontro.

Lo scontro

Le vetture coinvolte sono due: una Smart e una Mercedes Classe B. Comincia tutta al semaforo, la discussione, per poi degenerare sullo stesso tratto quando la prima si gira andando contromano e l'altra la insegue, andandole contro e guidando in modo pericoloso. In sottofondo le urla di una ragazza che chiede aiuto, e qualcun'altro che dice di chiamare il 112. Il conducente della Smart è stato in seguito soccorso, mentre l'altro è fuggito, ma contro di lui adesso pesa una denuncia. Intanto è la Polizia, intervenuta sul posto, a indagare sull'accaduto.

Spara contro ambientalisti che bloccano la strada e ne uccide due