Brad Pitt ha una nuova Porsche stratosferica: quanto costa e che modello è

Il principe Harry vende la sua Audi: il prezzo è davvero inaspettato

La Porsche Taycan daquasi 100mila euro

La risposta è già nota ai cittadini di Los Angeles, che vedono spesso sfrecciare l'ex marito di Jennifer Aniston e Angelina Jolie a bordo di una lussuosissima Porsche Taycan di colore nero. Che sia un "auto-regalo" per i suoi 60 anni che compirà a dicembre? Difficile esserne certi, quel che è sicuro è che questa sia l'ennesima auto costosissima entrata a far parte della sua enorme collezione. Si vocifera infatti che nel suo garage ci siano auto come un'Audi Q7, una Lexus LS 460 F Sport, una BMW 7 e tante altre. Ma quanto costa il suo ultimo gioiello? Non è chiaro se si tratti della versione 4S, Turbo o Turbo S, ma il prezzo di listino per la base parte da ben 96.934 euro per questo bolide che può arrivare a 761 CV di potenza.