Ruba tutto il gasolio da un tir in sosta che ha appena fatto il pieno: denunciato

Pochi giorni fa c'è stato il caso della 77enne che, viste le oscillazioni a ribasso della benzina, ne aveva approfittato per fare la scorta ed è stata trovata con 50 litri di carburante nella vasca da bagno . Oggi c'è invece un altro caso, ma riguarda un tir a cui è stato rubato tutto il gasolio . A quanto pare, il caro carburante ha davvero spinto al limite molte persone.

La dinamica del furto di gasolio

Il camionista aveva da poco fatto il pieno al suo tir e, dopo essersi fermato per un po' di tempo alla stazione di rifornimento, è ripartito senza accorgersi di quel che era successo. Solo poco dopo, si rende conto che il serbatoio è a zero, facendo sporgendo subito denuncia presso il commissariato di Polizia di Telese Terme (Benevento). La polizia è riuscita, attraverso le telecamere di sorveglianza, a scoprire l'identità del malvivente, il quale è stato denunciato per furto di carburante.

