Gli rubano la moto e la ritrova in un annuncio online

Cercava online una moto, un modello adatto alle sue esigenze e che avesse un prezzo abbordabile, per potersi divertire ancora. La sua infatti gli era stata rubata qualche settimana fa e proprio non si rassegnava al fatto che non potesse più divertirsi in sella. Ma quando questo ragazzo ha trovato l'annuncio di un esemplare che faceva proprio al caso suo ha notato che assomigliava moltissimo a quello che gli era stato sottratto, anche troppo...