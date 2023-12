Race for Glory: il film sulla vittoria della Lancia nel Rally

Race for Glory sta per arrivare. Di cosa stiamo parlando? Del nuovo film di Stefano Mordini , prodotto da Riccardo Scamarcio – anche protagonista – e Jeremy Thomas. Come dice l'attore italiano, che interpreterà Cesare Fiorio, Team Principal del Team Rally Lancia, il film è “una meravigliosa storia di successo italiano. Un piccolissimo team di esperti e appassionati batte una grande azienda tecnologicamente avanzata grazie allo spirito di squadra italiano e alla passione della Lancia Squadra Corse. Cesare Fiorio è stato un uomo che ha reso possibile l’impossibile, semplicemente combinando le migliori competenze con la sua passione.”

La storia di Race for Glory

La pellicola, che arriverà solo nel 2024, racconta la storia del Campionato del Mondo di Rally del 1983 che vide il Team Lancia guidato da Cesare Fiorio e la 037 confrontarsi con un temibile avversario in una vera e propria battaglia tra Davide e Golia, dando vita a una delle più grandi sfide della storia dello sport. Protagonista, oltre a Fiorio, il pilota tedesco Walter Röhrl.

Questi entrò a far parte della Squadra Corse Lancia proprio nel 1983, quando le capacità di tutti i tecnici, piloti, ingegneri e progettisti consentirono a Lancia di ottenere un risultato straordinario e di aggiudicarsi l’ultimo Campionato del Mondo di Rally con una vettura a due ruote motrici, conquistando con due giornate di anticipo il quinto Campionato del Mondo Costruttori della sua storia. Una vittoria conquistata ufficialmente il 7 ottobre 1983 al Rally di Sanremo, tappa interamente “firmata” dal brand italiano con quattro vetture piazzate nelle prime cinque posizioni finali, e che segnò l’inizio di un periodo d’oro per il marchio Lancia.

La Lancia Rally 037

La storia della Lancia Rally 037 è molto interessante: il suo debutto fu nel 1982, in occasione della 59° edizione del Salone dell’Auto di Torino con la versione stradale. Con una potenza di 205 CV, un carburatore a doppio corpo e la sovralimentazione mediante compressore volumetrico, l'auto venne progettata pensando al debutto nel mondo del rally.

Ne furono prodotti 200 esemplari in totale per ottenere l’omologazione come auto da corsa di Gruppo B. La Lancia Rally, meglio conosciuta con la sigla “037”, era in realtà una vera e propria vettura sportiva pura in ogni dettaglio: nelle sue forme “funzionali” e audaci, sia nella parte anteriore sia in quella posteriore, e nel “calice” spigoloso che la resero un’icona dei rally.

Race for Glory arriverà nelle sale italiane a marzo 2024.

