MotoGp 2024, Carlo Pernat: "Bastianini tra i favoriti. Marquez? Non l'avrei portato in Ducati"

Intervenuto all'interno della trasmissione "A Tutto Sport" su CusanoNews7, il manager di Enea Bastianini Carlo Pernat ha detto la sua sul Mondiale 2024 e sulla stagione che sarà per il suo assistito, voglioso di rivincita dopo i numerosi infortuni di quest'ultimo anno: "Sarà della partita per giocarsi il Mondiale, quest'anno è stato sfortunatissimo. Ora ha una rabbia incredibile dentro, lo aiuterà molto questa nuova moto che abbiamo provato a Valencia, è più adatta anche al suo modo di guidare. Mi aspetto un Enea in lizza per la vittoria finale, dove ci saranno tanti altri nomi, ma lui è uno dei favoriti per giocarsi il Mondiale".