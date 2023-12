Hyperloop One, il treno supersonico di Elon Musk è un fallimento

L' Hyperloop One , l'ambizioso e costosissimo progetto di Elon Musk per un treno supersonico , si conclude in modo definitivo e decisamente amaro. La startup, nata nel 2014 e finanziata con oltre 450 milioni di euro , annuncia la chiusura delle sue attività entro l'anno.

Follia a Hollywood: Julia Roberts inseguita da decine di Tesla

I motivi del declino

L'idea di trasportare persone e merci a velocità da jet attraverso tubi sottovuoto ha subìto una serie di battute d'arresto, a causa di costi proibitivi, rallentamenti nella ricerca e controversie legali. La proprietà intellettuale del progetto passerà al principale azionista, DP World di Dubai. L'ambizione, nata dalla mente di Musk nel 2013, aveva portando alla creazione di varie società che tentavano di replicare il concetto in diverse nazioni. Ma alcuni ostacoli giudiziari, come le accuse di molestie e sabotaggio da parte di co-fondatori, insieme a problemi tecnologici, hanno segnato il destino dell'impresa.

Anche l'acquisizione da parte di Richard Branson, che ha ribattezzato la società Virgin Hyperloop One, non è riuscita a invertire la tendenza negativa. I problemi legali si sono intensificati, terminando in un deludente test nel 2020, che ha visto la capsula raggiungere appena i 160 km/h, lontano dalle aspettative. La pandemia ha accelerato il declino, con la fuga di manager e fondatori e la rinuncia al trasporto passeggeri in favore di quello delle merci.

Tesla, negli USA non vengono rubate: ma perché nessuno le vuole?