Belen, Stefano De Martino e quell'incidente in moto: il siparietto è virale

Della vita dei personaggi famosi siamo tutti ghiotti, inutile negarlo. Soprattutto se si tratta di eventi comici, e in particolare se riguardano alcuni vip sempre al centro del gossip come lo è Belen Rodriguez . A raccontare un episodio inerente alla sua vita privata è stato l'ex marito Stefano De Martino , durante il programma televisivo "Da Natale a Santo Stefano": l'incidente in moto in cui sono rimasti coinvolti nel 2012, a Roma , precisamente su via Tiburtina. Mentre racconta la storia De Martino dice che, dopo la collisione, i due si recarono al Sandro Pertini dove tutti gli occhi erano puntati su di lei, pur non essendosi fatta male a differenza di Stefano.

Una passeggiata in moto finita male

Il ballerino, qui in veste di conduttore, professione che ricorpre da oramai diverso tempo, ne ha fatto un vero e proprio monologo che nemmeno a dirlo è diventato viralissimo sui social. Un sinistro che avvenne proprio quando si vociferava di una relazione fra lui e Rodriguez, con tutto il caso tradimento Emma Marrone annesso, e che nell'episodio trovò poi conferma. Il racconto inizia: "Sono in moto, Belen è seduta dietro di me. Le sue braccia sono attorno alla mia vita e io accelero, perché ogni volta che accelero lei si stringe a me. E a me piace. E più accelero e più lei si stringe a me. Siamo fidanzati da tre giorni, ho 22 anni, la mia vita è perfetta e non c'è niente che mi possa fermare, sono innamorato pazzo. Accelero. E più accelero e più penso a quante marce abbia questa motocicletta. La guardo nello specchietto retrovisore, lei mi parla. Poi guardo la strada e accelero..."

Poi lo scontro con il Ford Transit, di cui Stefano De Martino ne fa un'accurata descrizione, spiegando la grandezza del veicolo: "Dietro questo furgone ha due portiere, su ognuna delle quali c'è un vetro , ed uno di questi due vetri io l'ho sfondato con la faccia, mi ricordo ancora il tonfo e la tappezzeria perché ci sono entrato dentro. Era grigia con dei triangolini rossi e blu. Riprendo conoscenza, mi sfilo il casco, mi sfilo il Transit e penso: Belen! Che figura ‘e merd*!”. E prosegue: "Mi giro, Belen è a terra, la moto è da buttare, e le chiedo se sta bene, lei mi dice di sì, ma io vedo troppo sangue, quindi glielo richiedo, ma lei mi fa: tranquillo, quel sangue è il tuo". Un momento che De Martino racconta con divertimento e spensieratezza, che però all'epoca provocò sicuramente tanto spavento a entrambi, considerato che poi lui si ruppe il setto nasale.