Mazzocchi al Napoli, primo giorno ufficiale con una Volkswagen da "30" e lode

Per Pasquale Mazzocchi è arrivato il momento di mostrare le proprie qualità nel Napoli. Il difensore partenopeo, esploso definitivamente alla Salernitana, è stato presentato oggi dalla società azzurra come primo acquisto deldi questaa sessione invernale di calciomercato. Mazzocchi che ha scelto il 30 come numero di maglia, ieri nel suo primo giorno a Castel Volturno è stato accolto da un bagno di folla azzurro. I tifosi lo hanno accolto con molto calore, tant'è che hanno circondato la sua Volkswagen Touareg pur di fare selfie e autografi con il nuovo innesto di mister Mazzarri.