Renault, i giovani talenti del tennis Parry e Ruud nuovi volti del brand

Gli atleti saranno fondamentali per supportare Renault nelle sue iniziative per promuovere l'accesso allo sport, soprattutto nell'ambito del programma Give Me 5. L'impegno di questi giocatori non si esaurisce sul campo da gioco, ma si estende anche agli Australian Open, primo Grande Slam dell'anno, dove rappresenteranno Renault.

I nuovi brand ambassador

Diane Parry, ventunenne francese, si distingue per uno stile di gioco elegante e ha già conquistato due titoli nel circuito professionistico. Casper Ruud, venticinquenne norvegese, è noto per essere stato tre volte finalista nei Grand Slam, con due apparizioni consecutive a Roland Garros nel 2022 e 2023. Oltre alle gesta sportive, Ruud è riconosciuto per il suo fair-play e spirito sportivo.

I progetti sociali

Il coinvolgimento di Renault nel tennis si traduce anche in un impatto sociale significativo. Dal 2022, l'azienda ha contribuito alla costruzione e ristrutturazione di cinque campi da tennis in Francia, due in Brasile e due in Argentina. L'Associazione Fête le Mur di Yannick Noah ne ha beneficiato, grazie al finanziamento di tre playground in quartieri svantaggiati di Marsiglia, Poitiers e Roubaix.

