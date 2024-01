Dichiarato morto, "torna in vita" quando l'ambulanza prende una buca

Ci sono storie che sembrano davvero impossibili da credere. Ma anche sorprendenti nel loro assurdo contenuto. Quella di oggi assomiglia alla scena di un film fantascientifico, eppure non proviene da un prodotto cinematografico bensì dall 'India . Se qualcuno ancora non lo sapesse, il Paese orientale è pieno zeppo di buche , che non rendono facile la circolazione dei mezzi di trasporto. Ma nel caso di questo racconto, da quanto riporta l 'Indian Times , h anno resuscitato un uomo . Come? Ora ve lo diciamo.

Il caso dell'ambulanza

Secondo quanto riportato, il protagonista della vicenda è un ottantenne dell'Haryana, il quale era dichiarato morto. Mentre veniva trasportato in ambulanza da Patiala alla sua casa di Karnal, dove i familiari lo aspettavano per cremarlo, la vettura ha preso una buca, generando un colpo abbastanza forte. Il nipote dell'uomo, che gli era accanto, ha notato subito dopo che la sua mano si stava muovendo, esortando l'autista a portarlo all'ospedale più vicino dopo aver percepito un battito cardiaco. Arrivato in struttura, dove attualmente è ricoverato, i medici lo hanno ufficialmente dichiarato vivo, seppur sia ancora in gravi condizioni. Ora sperano in una sua totale guarigione.

