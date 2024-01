Se ordini una Lamborghini Revuelto oggi, dovrai aspettare il 2027 per riceverla

L'anno appena andato è stato quello del debutto della Lamborghini Revuelto, hypercar con motore V12 prodotta da marzo 2023 nonché erede della ruggente Aventador. I primi ordini del bolide sono iniziati proprio alla fine dell'anno, ma ancor prima di arrivare ai suoi destinatari la Revuelto aveva già raggiunto un incredibile successo. Il risultato? È andata sold out in brevissimo tempo , e rimarrà così fino alla fine del 2026 . S e qualcuno quindi, ad oggi, ne vuole una, dovrà aspettare il 2027 . Ma l'attesa ne varrà sicuramente la pena.

Un record per Lamborghini

Da alcuni dati emersi dal comunicato stampa, la Lamborghini è stata in grado di vendere più di 10.000 auto in dodici mesi, trasformando questi numeri in un record per l'azienda. I tanti ordini ricevuti hanno fatto sì che la Revuelto si esaurisse fino al 2026, quindi chi desidera l'hypercar e la ordina ora, la riceverà solo fra due anni circa. C'è però da considerare che al momento sul mercato c'è solo la versione standard dell'auto, indi per cui può anche essere che nel corso del tempo la Casa del Toro potrebbe presentare delle versione sportive o, ancor meglio, delle edizioni speciali.