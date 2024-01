C'è un grande rammarico nella vita di Ralf Schumacher, fratello di Michael, che da quel maledetto dicembre del 2013 è entrato in un dramma di cui ancora oggi non si conoscono i dettagli. L'incidente sugli sci ha stravolto l'esistenza di Schumi e della sua famiglia, Ralf compreso, che non ha smesso di assistere il fratello e che, ripensando agli anni in pista, confessa un grande rimpianto.