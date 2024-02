Elon Musk è davvero ricchissimo: ecco quanti soldi guadagna al minuto

Quando pensiamo a Elon Musk e all'impero costruitosi con Tesla e Space X, la prima domanda che sorge spontanea è: ma quanto guadagnerà? La sua ricchezza è oramai nota, soprattutto se si considera che Bloomberg, proprio nel 2023, lo ha messo in cima alla lista degli uomini più ricchi al mondo. Eppure, c'è un fattore che sorprenderà molti, perché se si pensa che Musk guadagni principalmente grazie alla sua posizione di CEO di Tesla , lo diciamo subito: non è affatto così. Ma come funziona?

Musk guadagna in un minuto...

Intanto, andiamo ai numeri. A quanto pare Musk percepisce un dollaro all'anno come CEO Tesla, che se per molti può sembrare una scelta surreale, o addirittura impossibile, l'imprenditore lo giustifica con la sua visione a lungo termine e il suo impegno a investire costantemente nel successo futuro delle sue varie aziende. Eppure, Musk è ugualmente ricco. Sì, intanto perché il suo denaro arriva da alcuni importanti pacchetti azionari. Risaliamo al 2018, quando il consiglio di amministrazione di Tesla approvò per lui un pacchetto di compensi da capogiro,valutato fino a 51 miliardi di euro. La struttura del pacchetto prevedeva tranche di opzioni legate a obiettivi ambiziosi di capitalizzazione di mercato e crescita finanziaria, e Musk ha avuto successo su tutti i fronti.

Inoltre, secondo Forbes, una delle riviste più autorevoli al mondo in ambito economico, Elon Musk avrebbe un patrimonio complessivo di 165 miliardi di euro stimato al periodo attuale: di conseguenza, ne risulta che l’imprenditore sudafricano guadagni grosso modo quasi 1,8 milioni di euro in un’ora, che si traducono in circa 29.446,42 euro al minuto. Questo, però, non è stato visto di buon grado da alcuni, i quali hanno accusato gli azionisti di non controllare come dovrebbero la sua retribuzione e di non esserci trasparenza in merito. Ma si sa, non tutti possono vederla bene... soprattutto quando si tratta di soldi.