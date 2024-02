Mr.Bean "contro" le auto elettriche: in Regno Unito scoppia la polemica

Le automobili elettriche non stanno convincendo i cittadini come ci si aspettava. Il mercato delle vetture green è in aumento, è vero, ma non con il passo spedito che ci si aspettava. Come in Italia, anche in Inghilterra le vendite non decollano, ma nel Paese oltremanica c'è un motivo, o meglio un personaggio che sembra aver scoraggiato gli automobilisti: Mr. Bean.