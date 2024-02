Polestar crea lo smartphone che parla direttamente con l'auto

Nel corso del tempo abbiamo visto come tanti marchi di smartphone – Apple, Xiaomi, Sony per citarne alcuni - siano poi entrati nel settore delle automotive lanciando i propri modelli, spesso elettrici. Polestar, invece, si è appena posizionata sul versante opposto: dai veicoli alla telefonia. Dovrebbe essere – secondo le prime indiscrezioni – un telefono, il cui nome per il momento è Polestar Phone, in grado di fare le scarpe addirittura al nuovo Galaxy S24 di Samsung.