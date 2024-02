Suzuki, al NauticSud 2024 svelati i nuovi fuoribordo

Suzuki, in collaborazione con la concessionaria Nautica Mediterranea Yachting, è in questi giorni protagonista del NauticSud che si terrà dal 10 al 18 febbraio. Al padiglione 3B, stand 309, sono tantissime le novità svelate, dai nuovi fuoribordo DF250 KURO e DF40A ARI RR, che si distinguono per un design raffinato e avanzato, incarnando i concetti di profondità, eleganza e raffinatezza, ma non solo.