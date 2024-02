Moto 125cc in autostrada, arriva il primo sì della Camera

La Commissione Trasporti della Camera ha appena dato il via libera a un emendamento al Codice della Strada , ridefinendo le regole per la circolazione dei motocicli 125 nelle autostrade e tangenziali. La modifica è mirata all'articolo 175 comma 2, che consentirà ora ai motocicli con cilindrata pari o superiore a 125 cc di viaggiare anche nelle arterie stradali più veloci.

"Un risultato importante per i produttori"

La circolazione dei motocicli 125 su strade a tre corsie e tangenziali sarà concessa solamente ai conducenti maggiorenni, muniti di patente A, B o di categoria superiore, o in possesso da almeno due anni di patente A1 o A2. Paolo Magri, presidente dell'ANCMA, ha dichiarato: "Non solo l'Italia si allineerebbe finalmente al resto dell'Europa, dove è già consentito il transito, ma lo scenario che si prospetta rappresenterebbe un risultato molto importante per i produttori, l'industria di riferimento e per gli utenti della strada. Un esito quindi molto significativo raggiunto dall'Associazione prima del voto definitivo dell'Aula, per il quale ringraziamo i componenti della Commissione e il Governo". Si attende ora l'approvazione del Parlamento per la piena operatività di questo provvedimento rivoluzionario.

