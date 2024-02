Arnautovic e quella volta che si fece rubare la Bentley di Eto'o

Martedì scorso l'Inter ha battuto l'Atletico Madrid, nella partita di ottavi di Champions League finita 1-0 a San Siro. Il destino dei neroazzurri è stato segnato dall'entrata in campo di Marko Arnautovic . Il calciatore, nazionale austriaco, è entrato in campo per prendere il posto di Thuram, e ha segnato il gol che ha cambiato le carte della serata. L'attaccante ex Bologna, è stato decisivo in campo, anche se qualche volta fuori dal rettangolo verde non ha brillato per i suoi comportamenti. Anni fa infatti si è reso protagonista di un aneddoto con Samuel Eto'o davvero particolare.

La Bentley di Eto'o

Come per molti sportivi, anche Marko ha una passione per le belle auto, in particolare per Ferrari, BMW e Mercedes. E nel 2010, prima del traferimento dall'Inter al Werder Brema, aveva chiesto all'amico Eto'o in prestito la sua Bentley GT 63 da oltre 130mila euro. Preso il bolide era andato a farsi un giro per Milano, venendo anche avvistato da qualche tifoso, finché non aveva deciso di parcheggiare nei pressi dell'Hotel Sheraton, in zona Porta Venezia intorno alle 22 di sera.

A quel punto, l'attaccante scendendo dall'auto ha dato le chiavi a un uomo che stava fuori dall'hotel pensando fosse un parcheggiatore. E invece una volta uscito dal ristorante della struttura non ha più ritrovato né il presunto parcheggiatore e né la Bentley. Un errore che si è rivelato fatale visto che gliel'avevano rubata. Una disavventura davvero spiacevole, considerato che non era neppure sua. Chissà come si sarà sentito in colpa!