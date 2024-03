Vendono un trattore demolito da 10 anni: la truffa è sconvolgente

Alle truffe bisogna sempre prestare attenzione, anche perché ce ne sono davvero di tutti i tipi. Oramai i delinquenti riescono a imbrogliare con molta più facilità, grazie all'affilamento di tecniche in cui sembra davvero tutto autentico e reale. Eppure un doppio controllo non guasta mai, ma non è servito a “salvare” un agricoltore 60enne di Gradoli, il quale, dopo aver trovato un trattore messo all'asta sul web, decide di acquistarlo pur non sapendo che... era stato demolito già dieci anni fa.