Ritrovata la Ferrari Testarossa di Berger, rubata nel 1995

Forse non molti ricorderanno la storia della Ferrari 512M Testarossa dalla livrea rossa che fu rubata, nell'oramai lontano 1995, a Gerhard Berger, all'epoca pilota automobilistico di grande successo. Ad oggi, dopo circa trent'anni dall'accaduto, arriva la notizia da Scotland Yard – sede del Metropolitan Police Service in Inghilterra – del ritrovamento della supercar. Una storia – o potremmo dire un furto – che ha avuto il suo lieto fine, ma che in quel momento provocò anche dello scalpore.