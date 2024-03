Marchi auto, l mondo è pazzo per Lamborghini, ma in Italia…

Colpi di sonno? È nato podcast che impedisce di addormentarsi in auto

Le più "sognate"

In cima alla lista, con un dominio incontrastato in 48 Paesi su 55, troviamo Lamborghini, raccogliendo un'incredibile media di 5 milioni di ricerche mensili. Gli Stati Uniti si distinguono come il Paese più affascinato dal marchio, con circa 1 milione di ricerche al mese. In Italia, invece, il cuore dei consumatori batte per Ferrari, con oltre 300milq ricerche mensili. Al secondo posto, Fiat e Lamborghini con 201mila ricerche ciascuna.

In Italia la Lamborghini Urus si afferma come l'auto sportiva più ambita, con 110mila ricerche mensili. Al seguito, modelli come Alfa Romeo Giulia, Audi R8 e la sempre elegante Ferrari Roma. Tra le altre preferenze italiane, spiccano i modelli Audi, con Audi RS3, RS6 e TT con circa 49.500 ricerche al mese per ciascuno.