Ruba un’auto, resta impantanato e ne ruba un’altra: fermato dai carabinieri

Non sempre i furti di auto vanno a buon fine (e per fortuna!). A volte è grazie all’intervento delle forze dell’ordine, altre volte per l’incapacità del ladro di portare a termine il colpo, come è capitato a un uomo ad Aldeno, in provincia di Trento, che prima si impantana con la macchina rubata, poi entra in un garage per tentare di rubare degli attrezzi, senza riuscirci, e alla fine ruba una seconda auto, ma viene arrestato dai carabinieri.