Nonnina fermata a 103 anni senza patente "Ora ho ordinato una Vespa"

Ha ordinato una Vespa

Dopo che gli agenti le hanno posto sotto fermo amministrativo la sua Fiat Panda, la signora Giuseppina non ha smesso di sperare di tornare a guidare: "I Carabinieri mi hanno detto che non avrei potuto più guidare e ho risposto loro che avrei scritto al presidente Sergio Mattarella", ha affermato. "Era un anno che giravo senza", ha ammesso senza alcun problema, confessando di aver rimandato più e più volte di sottoportsi all'iter per il rinnovo: "Mi dicevo che il giorno dopo l'avrei rinnovata, poi domani è diventato dopodomani e dopodomani è diventato dopodomani ancora e alla fine mi hanno fermato e mi hanno preso".

Nonostante l'amarezza, l'anziana non ha intenzione di fermarsi, ma anzi, ha trovato già una soluzione: "La Panda me la vado a riprendere, ma intanto ho già ordinato una piccola Vespa in una concessionaria a Ferrara. L’ho usata per vent’anni, so guidarla. Arriva a giorni".

