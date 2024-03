Incendio in un capannone: dentro c'erano Porsche e Ferrari

Spesso, nelle pagine della cronaca locale, si sente parlare di incendi. Sono uno degli eventi più comuni, nella maggior parte di natura dolosa, che vanno ad affiancarsi ad altri illeciti come furto di pezzi d'auto o scassinamenti. Eppure, ci sono volte in cui è il destino a “farla da padrone” e come accaduto a Oria, in provincia di Brindisi .

Grossi danni alle supercar

la località pugliese è stata epicentro di un incendio che ha colpito un capannone, il quale serviva da deposito di alcune auto di elevatissimo valore, come Porsche e Ferrari. In breve, i Vigili del Fuoco sono riusciti a mettere in sicurezza la rimessa, ma nonostante il loro rapido intervento i danni alle vetture presenti all'interno sono considerevoli. I Carabinieri hanno svolto i primi rilievi e per il momento, fra le ipotesi che hanno scatenato il rogo, vi sono cause accidentali, probabilmente riscontrate in un veicolo elettrico in carica.

