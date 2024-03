Gli rubano l’auto ma non se ne accorge, scopre tutto dalla polizia!

I furti di auto, purtroppo, sono sempre molto frequenti e capita spesso di leggere e sentire notizie relative a vetture scomparse, un po’ di tutti i tipi. A volte capita anche che le vicende relative a un furto siano rocambolesche, come l’uomo che aveva denunciato la scomparsa della sua auto ma si sia accorto solo in un secondo momento di averla parcheggiata nel box del vicino. E poi c’è il recente episodio avvenuto a Calvizzano, comune alle porte di Napoli, dove una persona non si era neppure accorta del furto del suo mezzo. Lo ha scoperto quando la polizia locale glielo ha riconsegnato.