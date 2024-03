I Ghostbusters arrivano a Mirabilandia: è caccia ai fantasmi con la Ecto-1

Mirabilandia , il parco divertimenti di Ravenna, decide così di festeggiare l'uscita della nuova pellicola dal 30 marzo al 1 aprile proponendo ai visitatori una super caccia ai Mini Puft (il pupazzo bianco vestito da marinaio). Ad aiutarli non mancherà l'Associazione Ghostbusters Italia a bordo proprio della Ecto-1 , anche chiamata Ectomobile, l'iconica automobile usata come veicolo d'emergenza che guidarono per la prima volta per le strade newyorchesi Peter, Ray ed Egon.

L'Ectomobile a Mirabilandia

La Ecto-1 si basa su una Cadillac Ambulance Miller-Meteor limo-style endloader combination del 1959, e per il film fu modificata da Stephen Dane. Il suo fascino resta immortale, e soprattutto è bagaglio di ricordi e avventure dei primi protagonisti del franchise, che con essa sfrecciarono per New York a caccia di fantasmi, regalando una serie di divertentissime gag.

Sabrina Mangia, Sales and Marketing Director del parco, dice che “aver legato il nome di Mirabilandia a Ghostbusters è per noi davvero un grande onore e per questo ringraziamo la Sony Pictures per l’opportunità. Ognuno di noi è cresciuto con la saga degli acchiappafantasmi e farla diventare reale per tre giorni tra le nostre attrazioni è una grande esclusiva che siamo sicuri entusiasmerà il pubblico. Questo evento, proprio in avvio di stagione, è solo l’anticipo di un 2024 che ci vedrà protagonisti con tanti appuntamenti ed eventi esclusivi”.

Alessia Garulli, Vice President Marketing & Distribution Sony Pictures, ha inoltre detto di essere entusiasti di “portare l’emozione e l’avventura di ‘Ghostbusters: Minaccia Glaciale’ direttamente nel cuore del divertimento italian scegliendo Mirabilandia come partner e location di una delle nostre attività promozionali del film. Collaborare con un parco così rinomato, amato e iconico è per noi un privilegio. L’incontro con i Ghostbusters sarà un’esperienza coinvolgente per i visitatori che offrirà loro l’opportunità di immergersi nell’universo degli Acchiappafantasmi. Non vediamo l’ora di condividere l’eccitazione e la gioia dei fan mentre vivono questa straordinaria avventura, anticipando l’uscita del film nelle sale italiane l’11 aprile”.

