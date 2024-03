Maxi voragine a Roma, inghiottite alcune automobili

Prende 100 multe e non le paga mai: il caso dell'ombra dell'auto a noleggio

Il suolo ha sprofondato

Secondo quanto riportano le immagini riprese da alcuni ragazzi che presenti sul posto, che hanno poi pubblicato un video il quale ha fatto inevitabilmente il giro dei social, l'asfalto e il terreno hanno subito un cedimento, inghiottendo due veicoli che erano parcheggiati lungo la strada, una Dacia e una Renault, lasciando una terza auto in bilico sull'orlo dell'enorme buco.

Per fortuna, non si segnalano feriti tra i residenti o i passanti. Gli agenti della Polizia Locale, in collaborazione con i reparti Tuscolano e Prenestino e i Vigili del Fuoco, dopo aver provveduto alla rimozione dell'auto ancora in pericolo, hanno emesso una disposizione per chiudere la strada e delimitare l'area circostante con transenne, al fine di evitare ulteriori incidenti e consentire l'avvio delle indagini per comprendere le cause di questo disastro.

