Nella classifica delle città più trafficata al mondo c'è una sorpresa tutta italiana

Le città più grandi al mondo sono tutte trafficate. Gli ingorghi di auto sono oramai normalità, anche se ad oggi alcuni decidono di spostarsi con altri mezzi quali biciclette o monopattini. Ma non ovunque è possibile e non per tutti è una buona soluzione. Ci sono però alcuni centri urbani il cui traffico è davvero elevato , tanto che nel tempo si è stilata una classifica di quelle che presentano un maggior numero di “blocchi in strada.” E per il secondo anno di fila, secondo uno studio realizzato da Inrix , società statunitense che svolge analisi sulla mobilità, Londra detiene il podio .

La classifica sorpendente

Ebbene sì, in una delle città inglesi più amate al mondo, chiunque si mette al volante di un'auto perde in media 156 ore fermo nel traffico. Subito dopo Londra troviamo Chicago, quindi ci spostiamo in America, con i guidatori che rimangono bloccati in media 155 ore. Al terzo posto c'è invece Parigi, con 138. La realtà fotografata non è delle migliori, se si considera che dopo la pandemia del COVID-19, rispetto a prima, i livelli di traffico sono aumentati del 39% delle aree urbane degli Stati Uniti e nel 42% di quelle europee., e fra le principali cause spicca la riduzione dello smart working.

Guardando invece il nostro Paese, i dati non sono per niente rassicuranti. Secondo la classifica del Global Traffic Index, Palermo è la prima città italiana (nella lista generale è invece decima) ad essere trafficata, seguita subito dopo da Roma (che nella classifica è al tredicesimo posto). Rimanendo sulla classifica totale, Torino è al 29° posto, Milano al 61°, Verona al 76°, Napoli all'83° e Firenze all'88°. Questi risultano essere fattori interessanti, se si considera che nonostante il caro carburante le persone hanno continuato, più di prima, a spostarsi con la propria utilitaria.