La bolla che protegge le auto dalla grandine (e non solo)

Che sia inverno o estate, il meteo ci ha insegnato che non ha regole e quindi, da un momento all’altro, potrebbe arrivare una grandinata. E quanti danni può causare! Anche alle auto parcheggiate, perché non tutti ovviamente possiedono un garage dove poter tenere al riparo la propria vettura, non solo dalla grandine ma anche da tutti gli agenti atmosferici, sporcizia, graffi e ammaccature. Dagli Usa, proprio per coloro che un garage o box non ce l’hanno, arriva una sorta di bolla gonfiabile dove sistemare la vettura, tenendola così al riparo.