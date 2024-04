L'assurda storia del salone "Auto da Sogno" che è finita... in incubo

A Roma due truffatori sono stati scoperti mentre, sotto il nome della loro società "Auto da Sogno", vendevano (o almeno dicevano di farlo), diverse supercar, a clienti ignari che si trattasse solo di una trappola per estercere denaro. I due sono riusciti ad orchestrare un colpo da mezzo milione di euro , soldi con cui sono fuggiti via: il denaro è stato trasferito all'estero, ma i due sono stati individuati dalle Forze dell'Ordine.

Una tattica infallibile

I truffatori sceglievano vittime esclusivamente straniere, si vestivano in modo elegante e presentavano un catalogo di auto davvero accattivante, offrendo prezzi competitivi e promettenti, facendogli credere di ottenere un affare da non perdere. I criminali poi sfruttavano la fiducia dei veri venditori delle supercar, presentandosi come intermediari per clienti facoltosi.

Una volta che gli sfortunati clienti arrivavano all'autosalone, lo trovavano in ristrutturazione mentre le auto non erano disponibili provvisoriamente. Nel frattempo, le vittime venivano convinte a versare gli acconti per bloccare le vetture scelte, senza però riuscire mai a vederle.

Un imprenditore tedesco e un uomo d'affari spagnolo sono caduti nella trappola, versando rispettivamente 243mila euro e 280mila euro per vetture mai arrivate. Solo dopo settimane hanno scoperto l'inganno, contattando l'autosalone e scoprendo di essere stati presi in giro.

