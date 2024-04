A tutta velocità spicca il volo con la sua BMW e si incastra in un camion

Un incidente stradale ha scosso il comune di Sarcedo, in provincia di Vicenza . Una BMW Serie 3 è finita tra la motrice e il rimorchio di un camion a tutta velocità : il conducente della vettura ha per fortuna solo riportato alcune ferite, mentre quello del camion è uscito completamente illeso.

La dinamica dell'incidente

La BMW avrebbe dapprima "preso il volo" su un cordolo, poi ha terminato la sua corsa proprio tra la cabina di guida e il semirimorchio del camion. Fortunatamente, nonostante la violenza dell'impatto, il conducente della BMW ha riportato ferite che, per fortuna, non sono state classificate come gravi. Il guidatore del camion, invece, è uscito illeso da questa situazione che avrebbe potuto avere esiti ben più tragici. Immediatamente dopo l'incidente, il personale sanitario del SUEM 118 è intervenuto prontamente per stabilizzare il conducente ferito e trasferirlo in ospedale per ulteriori accertamenti e cure mediche.