Endless Love: quanto costa e che auto è quella del protagonista Kemal Soydere

Il palinsesto di Mediaset, nell'ultimo periodo, si è arricchito di serial turchi – chiamati dizi – di diverso genere e ambientazione. Sono prodotti che hanno iniziato a spopolare in Italia nel 2016 con l'arrivo di Cherry Season – La stagione del cuore, e che ad oggi vantano un successo sia nazionale che globale. Complice la fedeltà dei supporters verso questo tipo di audiovisivo, l'emittente televisiva italiana ha così deciso di acquistare i diritti per una soap opera che in Turchia ha debuttato già alcuni anni fa vincendo persino un Emmy, e che adesso occupa un posto speciale nel cuore del pubblico Mediaset: parliamo di Endless Love (Kara Sevda), il cui nodo centrale della storia è rappresentato dall'amore impossibile e tormentato fra Nihan Sezin, il cui ruolo è stato affidato a Neslihan Atagul, e Kemal Soydere, interpretato da Burak Ozcivit.