Fernando Alonso rompe il silenzio sul flirt con Taylor Swift: il gesto è inequivocabile

Come è ormai risaputo, la stella della musica Taylor Swift ama inserire pezzi autobiografici all’interno dei testi delle sue canzoni. All’uscita di ogni nuovo album, i fan analizzano parola per parola alla ricerca di un riferimento a più o meno noti flirt con personaggi famosi: l’ultimo chiacchieratissimo brano fa parte dei 31 testi contenuti nel nuovo album “The Tortured Poets Department: The Anthology”, che sembrerebbe fare riferimento a Fernando Alonso . Tra i due infatti sembrerebbe ci sia stata una breve ma intensa storia d'amore.

Il brano che fa discutere

Il gossip su questo presunto flirt risale ad un anno fa, ma è tornato in auge questi giorni con il brano “imgonnagetyouback” ovvero "Ti riporterò indietro" che recita così: “Parlate piccole, grandi passeggiate, comportatevi come se non mi importasse quello che avete fatto. Sono un'Aston Martin che hai guidato dritto nel fosso, poi sei corso e ti sei nascosto”. Questo passaggio sembrerebbe un chiaro riferimento all’auto guidata da Alonso (pilota Aston Martin), con una “frecciatina” anche verso quello che sarebbe stato un comportamento non proprio carino tenuto dal presunto ormai ex fidanzato nei suoi confronti.

La risposta di Alonso

Canzone uscita, gossip lanciato, risposta del pilota arrivata. Alonso ha addirittura scelto di usare l’account social ufficiale dell'Aston Martin per rispondere a Taylor Swift: nel video è seduto su una poltrona con un tablet in mano mentre in sottofondo si sente la canzone incriminata. Alonso alza la testa e verso la telecamera si porta il dito alla bocca per chiedere “silenzio”. Un gesto dalle tante interpretazione che sta mandando i tilt i fan della cantante e non solo. Ma se il flirt non c’è mai stato, che senso ha questo botta e risposta? Intanto le voci su una relazione iniziata e finita male continuano a crescere, e forse questa risposta dello spagnolo ora farà ancora più parlare di questa nuova e già ormai ex coppia.