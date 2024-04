L'uomo più alto del mondo guida un'auto inaspettata che ha una particolarità

Quando si raggiunge la maggiore età, uno degli obiettivi principali è prendere la patente e, per chi può, scegliere l'auto che più si addice al proprio stile, esigenze e gusto. Nel corso del tempo, poi, si può decidere di cambiarla, perché in fondo le preferenze mutano, oppure perché semplicemente è arrivato il momento di dirle addio. È normale prassi. Eppure, non tutti hanno possibilità di scelta, e devono impegnarsi per trovare soluzioni alternative.

Come Sultan Kosen, agricoltore turco conosciuto ai più per essersi aggiudicato – fra i tanti avuti – il record dell'uomo più alto del mondo al Guinness dei Primati. La sua quotidianità, data la statura, non è semplicissima. Auto, abiti, case standard non sono fatti ad altezza di gigante, che è proprio il caso di dire. Per questo Kosen, quando può, si fa fare le cose su misura, e quando non può, si ingegna. Lo ha fatto proprio nel momento in cui ha deciso che avrebbe guidato un'auto che usano le persone normali, ossia una Peugeot 308. Se può sembrare folle, in realtà non è così.

L'auto di Kosen

Ebbene, l'uomo più alto del mondo ha optato per la Peugeot 308 per un motivo ben preciso: perché ha un tettuccio apribile, che gli permette di poter star comodo nella propria utilitaria poiché si può estendere fuori dall'abitacolo. Qualcuno si starà chiedendo: e quando il tempo è brutto? Semplice, è stato applicato un ombrello al tetto, che si apre proteggendolo in caso di pioggia o di neve. Sappiamo bene che tutto questo può sembrare anche pericoloso e forse poco veritiero, e infatti pensiamo – come si evince anche da alcuni post sul profilo di Kosen – che la vettura venga guidata in questo modo solo a bassa velocità o in zone limitate.

