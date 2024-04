Paolo Berlusconi porta in Italia le auto cinesi di Donfeng

Auto è anche su YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella

Il debutto alla Milano Design Week

È stato Mafrici a presentare i modelli del Marchio Voyah, con cui il gruppo Dongfeng ha debuttato in Italia, al Salone del Mobile di Milano. Alla manifestazione sono stati svelati il Suv elettrico Free e la monovolume Dream, oltre alla concept car Icozy. “Siamo felici di lanciare Voyah e i suoi nuovi modelli proprio a Milano in questi giorni così intensi, fatti di commistione tra design e tecnologia, lusso ed innovazione, ricerca e sostenibilità - aveva dichiarato Bruno Mafrici -. Vogliamo raccontare attraverso le nostre creazioni come l'innovazione stia cambiando il concetto stesso di mobilità e quali siano i nostri progetti per un futuro che, come recita il claim scelto, sia appunto in armonia”. Il partner finanziario del progetto DF Italia è CA Auto Bank, la banca controllata da Crédit Agricole Consumer Finance. “È un orgoglio esser stati scelti come partner finanziario di Dongfeng per l'Italia - ha detto Giacomo Carelli, ceo e general manager di CA Auto Bank - a ulteriore riprova del nostro ruolo di riferimento nel mercato dei veicoli elettrici, grazie alla nostra storia centenaria e alle nostre soluzioni finanziarie tailor-made”.

