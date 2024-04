L'estate sta arrivando: ecco come proteggere l'auto dal sole

Sole, caldo, giornate all'aperto , aperitivi in riva al mare. Ma anche aria bollente, temperature alte e auto che soffre . Sì, perché l'arrivo della bella stagione non ha solo i suoi lati positivi, ed è bene che avere qualche accortezza nel mantenimento della propria utilitaria. Questo perché gli effetti dei raggi solari possono essere alquanto dannosi per lei, sia per la carrozzeria che per gli interni .

È perciò importante sapere come essi possono influire sul veicolo e imparare a proteggerlo adeguatamente. In aiuto arrivano gli esperti di Parclick, app di prenotazione di parcheggi, che oltre a darci alcuni suggerimenti mostra anche gli effetti più evidenti, da tenere sott'occhio.

I problemi del calore

Uno dei primi elementi a patire i raggi UV è la vernice della vettura. Questi infatti possono causare la decolorazione, la desquamazione e la perdita di brillantezza della vernice, in particolare nei colori più scuri che tendono ad assorbire più calore. Inoltre, il calore estremo può far seccare e crepare le parti in plastica e gomma della carrozzeria, facendole perdere le loro proprietà protettive e, a volte, staccarsi dal veicolo. Una cosa che colpisce più di tutte sia le guarnizioni delle porte che i tergicristallo. Il gran calore può anche intaccare i liquidi del motore e alcune parti flessibili dell'auto, come le cinghie e i tubi, con la conseguenza di ottenere un'usura precoce del propulsore o una riduzione delle sue prestazioni.

Passando all'interno dell'abitacolo, la temperatura aumenta di 1 grado al minuto fino a stabilizzarsi intorno ai 70°C nell'aria, e 80°C sul cruscotto, il volante e i sedili. Questo forte calore, oltre a far anche qui seccare o crepare i materiali dell'interno, come la pelle o la plastica, può anche danneggiare componenti elettronici e ridurre l'efficienza della batteria. Ad essere componenti vulnerabili sono anche i pneumatici, che a causa della luce solare possono essere vittime di un'usura preoce.

Come prevenire?

Una delle prime attenzioni da avere – se si può – è tenere l'auto in un luogo dove la luce solare non possa arrivare, quindi in un garage coperto, specie nelle giornate più afose. La temperatura rimarrà così più bassa. Oppure, in mancanza di un box per la propria utilitaria, si può optare per una sosta all'ombra, calcolando però il il movimento del sole se la lasciamo per diverse ore.

Altrimenti, si può considerare l'uso di una copertura per l'auto. Queste coperture sono progettate per bloccare i raggi UV e ridurre il calore all'interno del veicolo. O anora installare un parasole sul parabrezza principale, che ridurrà la temperatura di 10°C all'interno dell'auto e di 40°C sul cruscotto. Infine, si può optare per una tecnica di cristallizzazione, applicando una resina protettiva sulla vernice, che garantirà una maggiore durata della vernice e preverrà che piccole aggressioni danneggino la vernice originale dell'auto, oppure usare pellicole solari che possano bloccare fino al 99% dei raggi UV, che andranno dunque sia a ridurre il calore, che aumentare la privacy e migliorare la sicurezza dei vetri della vettura.

