Roma, i furbetti della Ztl: i trucchetti per entrare contromano o con targa coperta

Che la situazione “ mobilità ” a Roma non sia proprio semplice, non è certo una novità. Adesso arrivano anche problemi con la Ztl (argomento che in passato ha generato proteste tra i cittadini ). In particolare, si segnalano oltre 60 infrazioni rilevate in pochi giorni dalla Polizia Locale di Roma Capitale con il Reparto motociclista del I Gruppo Centro Storico. Il motivo degli illeciti? Conducenti di auto e furgoni che procedono contromano o che utilizzano vari trucchi per ingannare gli occhi elettronici delle telecamere poste ai varchi Ztl.

Auto è anche su YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella

Le multe e i controlli

Per questo motivo è stato avviato un servizio di vigilanza mirato presso gli accessi della Ztl, a partire da quelli che, da monitoraggio precedentemente effettuato, sono risultati essere i più bersagliati, non solo nel Centro Storico ma anche a Trastevere. Di che sanzioni si parla? A chi guida contromano è stata fatta una multa di ben 327 euro, con la sospensione della patente da 1 a 3 mesi e relativa decurtazione di 10 punti, oltre alla sanzione prevista per accesso nella Ztl senza autorizzazione, pari a 83 euro.

Ma per attraversare il varco senza essere ripresi le modalità illecite sono molte: si va da quella di aprire lo sportello di furgoni per occultare la targa o di accedere in retromarcia o contromano per evitare di essere ripresi dalla telecamera sulla corsia di ingresso. Secondo quanto emerso un automobilista, con a bordo una persona diversamente abile e con. permesso per entrare nel varco, essendo abituato a commettere l’infrazione, avrebbe dimenticato di essere in regola ed è stato fermato dagli agenti per essere entrato contromano.

Roma, metro C: le stazioni di Colosseo e Porta Metronia attive da metà 2025