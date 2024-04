Ponte del 1 Maggio 2024, previsioni del traffico: tutte le info sulla viabilità

Come previsto, a prescindere dal meteo che non promette nulla di buono, per quanto riguarda il ponte del 1 Maggio si prevede un significativo aumento del traffico su tutte le principali arterie stradali nazionali. Gli spostamenti maggiori hanno avuto inizio dalla mattina del 30 aprile, con un picco atteso nella giornata di mercoledì. Anche per il rientro è prevista una circolazione massiccia dei veicoli, soprattutto domenica del 5 maggio, con possibili code anche nella mattinata del 6 maggio.