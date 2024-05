Auto con targhe straniere, 35mila solo a Napoli

Boom di targhe estere , soprattutto da Polonia e Bulgaria, si registrano nell'area di Napoli e provincia. Il fenomeno è chiamato, " Estero Vestizione ", ed è una tattica messa in atto per eludere i costi delle polizze RCA, che nel 2024 registrano un aumento del 7,5% , con i picchi maggiori proprio in Campania.

Un fenomeno sempre più diffuso

Ma quali sono i "vantaggi" della targa estera? Oltre a godere di polizze minori, rimanere coinvolto in un incidente con un veicolo di questo tipo è molto rischioso, in quanto spesso sfuggono ai controlli previsti per le auto italiane, rendendo difficile garantire un risarcimento per i danni subiti. Le Forze dell'Ordine infatti hanno a disposizione meno dati ed è necessaria una tempistica maggiore per reperire tutte le informazioni necessarie per procedere. Non raramente inoltre, dietro a queste automobili si nascondono contratti di assicurazione fasulli o del tutto inesistenti. I numeri riguardanti l'Estero Vestizione in Italia sono preoccupanti: su un totale di 53mila targhe straniere diffuse in Italia, ben 35mila sono concentrate nel territorio di Napoli.

