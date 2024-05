Ferrari organizza un incontro fra i piloti della Driver Academy e i fan: ecco dove e quando

Scuderia Ferrari Driver Academy, in collaborazione con Puma, ha messo a punto un evento rivolto agli appassionati dei motori e della Scuderia Ferrari, da non lasciarsi sfuggire. L'occasione sarà a Castel Guelfo The Style Outlets: in vista del Gran Premio di Formula 1 dell'Emilia-Romagna in programma a Imola dal 17 al 19 maggio, l’outlet regalerà a tutti i visitatori un'esperienza unica : mercoledì 15 maggio, dalle 16.30 alle 19.00, Oliver Bearman, Dino Beganovic, Maya Weug e Aurelia Nobels, i giovani piloti della Ferrari Academy, saranno nel centro per trascorrere un pomeriggio con i fan all’insegna dell’adrenalina e della passione per il Cavallino Rampante. Carlo Vanzini, giornalista e telecronista sportivo nonché responsabile del team Sky di Formula 1, è stato incaricato per presentare la manifestazione e intrattenere il pubblico.