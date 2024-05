Spike Lee e Giancarlo Esposito pazzi per la Fiat 500e

Il regista premio Oscar Spike Lee , e l'attore candidato agli Emmy Giancarlo Esposito (tra l'altro di origini italiane), sono stati chiamati a rapporto per produrre una campagna pubblicitaria in nome dell a Fiat 500e 2024, che viene lanciata in Nord America. L'auto è la prima vettura elettrica a batteria (BEV) di Stellantis in questa porzione degli Usa, e la campagna marketing inizia con un primo spot, già presentato il 1 maggio, che prende il nome di Italy in America.

Lo spot Italy in America e la campagna marketing

Per lo spot Italy in America – che apre le danze – troviamo in cabina di regia proprio Spike Lee, aiutato dal direttore della fotografia Matthew Libatique ("Maestro"), nominato agli Oscar. Olivier Francois, global chief marketing officer di Stellantis, ha detto che la “nuova Fiat 500e completamente elettrica del 2024, prima BEV di Stellantis, torna sulle coste americane e segna l'inizio della missione di sostenibilità del marchio negli Stati Uniti, offrendo ciò che un'auto elettrica dovrebbe essere: leggera, elegante, efficiente e con un'autonomia sufficiente per gli spostamenti settimanali in città. La Fiat 500e completamente elettrica cattura l'essenza dello stile di vita italiano. Questa nuova campagna riunisce un'iconica coppia di eredità diverse, il leggendario regista di Brooklyn Spike Lee e l'attore Giancarlo Esposito, che condivide con Spike le virtù delle sue origini italiane per dimostrargli che la Dolce Vita si può trovare anche ben oltre i confini dell'Italia".

La campagna è in gran parte non sceneggiata, permettendo così ai due di essere spontanei e far emergere la loro innata chimica e la loro duratura amicizia. I due, infatti, si conoscono e lavorano insieme da oltre 40 anni e hanno collaborato a numerosi progetti, tra cui School Daze, Do The Right Thing, Mo' Better Blues e Malcolm X. In questa nuova produzione insieme, Esposito condivide con Lee le sue origini italiane e, insieme alla Fiat 500e, l'attore aiuta Lee a scoprire il suo "italiano interiore".

Italy in America ha una durata di 60 secondi, e a questo seguiranno, come accennavamo in apertura, più di una dozzina di contenuti creativi che daranno corpo a tutta la campagna marketing, e che saranno diffusi sui canali social media del marchio Fiat, esaltando le virtù e le particolarità della iconica 500 nella sua nuova incarnazione elettrica.

