A 225 km/h in un un tratto con limite a 130: sanzione pesantissima

La Polizia Stradale di Novara , ha sanzionato un'automobile che sfrecciava a ben 255 km/h sull'autostrada A26 Voltri/Sempione, in un tratto in cui la velocità massima cconsentita è di 130 km/h . Il rilevamento è avvenuto nella zona compresa nel Comune di Sillavengo, ed è stato effettuato grazie all'apparecchiatura Trucam.

Frode milionaria per vendere oltre 500 auto: la truffa è spaventosa

Multa e ritiro della patente

L'automobilista incosciente è stato fermato e sanzionato con una multa salatissima di ben 845 euro, direttamente rapportata alla grave infrazione commessa. Inoltre, gli agenti hanno proceduto anche al ritiro della patente, con una sospensione prevista tra i 6 e i 12 mesi, una ulteriore pena per far sì che il messaggio venga recepito e che il limite sia rispettato, per la sicurezza dell'automobilista stesso e degli altri utenti della strada. Secondo una nota della Polizia di Stato, nei primi quattro mesi dell'anno, la Sezione Polizia Stradale di Novara ha registrato oltre 1.600 violazioni per eccesso di velocità.

Paura ad Alba: treno distrugge una Jeep che si trovava sulle rotaie