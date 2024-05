Top 5: le auto elettriche più vendute in Europa nei primi mesi del 2024

Modelli come la Volkswagen ID.3, stanno prendendo il posto della Golf nei mercati delle auto usate. Per conquistarsi un posto in questa classifica conta sul suo design moderno ma discreto e le avanzate tecnologie di assistenza alla guida. In Italia, la Volkswagen ID.3 si classifica al primo posto tra le auto elettriche più vendute, mentre in Germania e Romania occupa rispettivamente il quarto e il quinto posto. In Austria rientra tra le preferite, con un secondo posto in classifica.

Sfoglia per continuare a leggere